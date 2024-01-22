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Spor

Monaco satışa çıkıyor!

Fransa ekibi Monaco'nun %66'sına sahip olan Dimitri Rybolovlev, hisselerini satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

22 Ocak 2024 Pazartesi 20:33 - Güncelleme:
Monaco satışa çıkıyor!
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2011 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yüzde 66'sını satın alan Dimitri Rybolovlev sürpriz bir karar verdi.

SATMAK İSTİYOR

Les Echos'da yer alan habere göre Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen satılmasını veya kısmi şekilde satılması için talimat verdi.

Rus milyarderin sözcüsü, "Bu stratejik inceleme sonrasında kulübü ilgilendiren işlemin sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti yok ve şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Dimitri Rybolovlev yönetimindeki Monaco, 2017'de Ligue 1'i, 2013'te Ligue 2'yi kazandı ve 2016-2017'de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalist olma başarısı gösterdi.

  • Dimitri Rybolovlev
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  • Fransa

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