Monaco teknik direktörlük görevine Thierry Henry'i getirdiğini duyurdu
Fransız devi Monaco, Leonardo Jardim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Thierry Henry'i getirdiğini duyurdu. Efsanevi futbolcuyla 2021 yazına dek anlaşma sağlandı.
Fransız devi Monaco, Leonardo Jardim'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu Thierry Henry'i getirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Belçika Milli Takımı'nda yardımcı olarak görev alan Fransız çalıştırıcıyla 2021 yazına kadar anlaşıldığı duyuruldu.
Henry, altyapısından yetiştiği Monaco'da 4,5 sezon boyunca A takım formasını giymişti.
Efsanevi isim, böylece profesyonel futbolda olduğu gibi teknik direktörlük kariyerine de Monaco'da başlamış olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.