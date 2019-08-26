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Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Falcao'yu takımda kalması konusunda ikna edemedi

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Radamel Falcao'yu kalması için ikna etmeye çalıştı ancak Kolombiyalı golcünün 'Sözüm söz, Galatasaray'a gideceğim' demesi üzerine başarısız oldu.

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Monaco, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açık bir şekilde ifade eden Radamel Falcao'yu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak teknik direktör Leonardo Jardim, Kolombiyalı golcüyü ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Sky İtalia'dan Alfredo Pedulla'nın haberine göre Jardim, Falcao ile bir toplantı yaptı ve golcü futbolcu ile uzun bir süre boyunca konuştu.

GALATASARAY İÇİN ISRARCI OLDU

Falcao'ya 'Takımda kal' baskısı yapan Jardim, sözleşme uzatacaklarını söylese de Galatasaray'a söz veren futbolcuyu ikna edemedi. Falcao'nun Galatasaray'a gitme konusunda ısrarcı olduğu ve bunu Jardim'e de açık bir şekilde anlattığı belirtildi.

''HAFTA İÇİNDE İMZAYA GİDECEK''

Radamel Falcao'nun bu görüşmelerin ardından bu hafta içinde Türkiye'ye gelip Galatasaray ile sözleşme imzalayacağı da kaydedildi.

Öte yandan Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron, bir Galatasaray taraftarının, "Come to Galatasaray" yorumuna gülücükle onaylıyorum işaretiyle karşılık verdi.

(Sporx)

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