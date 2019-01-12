Monaco'da ikinci darbe

GALATASARAY, transferde Fransız ekibi Monaco’dan ikinci darbeyi yedi. Sarı-Kırmızılı takımın ara transfer döneminde kadroya katmak istediği en önemli isimlerden birisi Monaco’da forma giyen Radamel Falcao idi. Cim-Bom, bu transferi son ana kadar kovaladı, oyuncu ile anlaşsa da Fransız yöneticiler Falcao’yu takımda tuttu.

HENRY TRANSFERİ AÇIKLADI

Aslan, Fransız kulübünden ikinci darbeyi ise yine kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Michy Batshuayi transferinde yedi. Teknik Direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği golcü için devreye Monaco’nun girmesi planları bozdu. Fransa Ligue 1’de zor günler geçiren Kırmızı-Beyazlılar’ın teknik direktörü Thierry Henry, Belçikalı futbolcu ile görüştüklerini açıkladı.

ASLAN DEVRE DIŞINDA

Fransız basını da Batshuayi’nin menajerinin transfer görüşmesini yapmak için ülkeye geldiğini ve Monacolularla görüşme halinde olduğunu yazdı. Henry de “Michy Batshuayi ile ilgileniyoruz. Neler olacağını göreceğiz” diyerek görüşmeyi doğruladı. Tarafların anlaşmak üzere olduğu ve Galatasaray’ın bu transferde tamamen devre dışı kaldığı belirtildi.