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Monaco'dan flaş açıklama: Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, '5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez' dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından ''Falcao gibi büyük bir golcüyü hangi hoca istemez? Herkesin istediği transfer. Başkanımız, yöneticilerimiz, profesyonel arkadaşlarımız almak için elinden geleni yapıyor'' dedi.

Terim'in birinci ağızdan açıkladığı Falcao transferini 2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kolombiyalı yıldızla çektirdiği fotoğrafın geciktirdiği biliniyor.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov'un da, "Galatasaray adına Fransa'ya kadar geliyorlarsa önce oyuncu ile değil kulüple görüşeceklerdi. Bu işte yeni olabilirim ama bu saygısızlığı kabul edemem. Bedavaya göndermeyeceğiz. Falcao'yu çok istiyorlarsa 5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gitmez, Monaco'da sözleşmesini tamamlar ve sezon sonunda serbest kalıp istediği yere gider'' dediği öğrenildi.

FFP'de eksi 2.5 milyon Euro seviyesinde olan Galatasaray cephesi ise Falcao için bonservis ödemek istemiyor ve transferin kapanmasına bir hafta kala hangi oyuncusunu satacağını düşünüyor.

9 DOĞURUYOR!

Geçen sezon Gomis sürecini iyi yönetemeyen ve 6 ay forvetsiz kalan Galatasaray benzer süreci Diagne ve Falcao'da yaşadı.

1. Menajerlere satış yetkisi verilen Diagne için kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Galatasaray, Senegalli golcüsü için beklediği teklifi alamadı.

2. Diagne'yi satamayan sarı-kırmızılı kulüp, bir aydır gündemde olan Falcao'yu da bitiremedi.

3. Geçen sezon sonunda şampiyonluk kutlamasına katılmayan Diagne takıma döndü ama arkadaşları ile iletişimi koptu. Senegalli forvet, Denizli ve Konya maçlarında pas alamazken, performansı vasatı aşamadı.

4. 9 numaresı Falcao'ya kavuşamayan Galatasaray ilk 2 hafta sonunda Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düştü ve psikolojik üstünlüğü ezeli rakibine kaptırdı.

EŞİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa bir Galatasaray taraftarından gelen "Come to Galatasaray" yorumuna kalpli göz ve beğeni emojisi ile cevap verdi. Bu mesaja binlerce beğeni geldi.

(Sabah)

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