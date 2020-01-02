Monaco'dan Galatasaray'a flaş transfer teklifi!

TM Dijital Haber Merkezi 02.01.2020 15:43 - Güncelleme: 02.01.2020 15:43

Radamel Falcao transferinde Galatasaray yönetimiyle yakın ilişkiler kuran ve Henry Onyekuru’nun gidişine onay veren Monaco’nun sarı kırmızılı kulübe 4 futbolcu daha teklif ettikleri ortaya çıktı.



Gabriel Boschilia 10 numara oynuyor

Leonardo Jardim’in yerine göreve gelen ve ikinci yarı için kolları sıvayan Robert Moreno’nun talimatı doğrultusunda transfer çalışmalarını başlatan Monaco’nun Moussa Sylla, Nabil Alioui, Boschilia, Balde Keita gibi isimleri satış listesine koyduğu öğrenilirken, İkinci Başkan Oleg Petrov’un bu 4 futbolcuyu Galatasaray yönetimine sunduğu belirtildi. Monaco alt yapısından yetişen 20 yaşındaki Sylla’nın gidişine onay veren Fransız devinin genç forvetin yanı sıra, ileri uçta hem kanatlarda hem de gol noktasında oynama yeteneklerine sahip olan Alioui’yi de gözden çıkardığı kaydedilirken, Petrov’un maaşlarının karşılanması halinde Balde Keita ve Gabriel Boschilia’yı da bırakabileceği ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin bu isimleri Fatih Terim’e ilettiği anlaşılırken, tecrübeli teknik adamın scout ekibine talimat verdiği söylendi.