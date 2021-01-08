Monaco'dan Henry Onyekuru açıklaması

08 Ocak 2021 Cuma 22:30 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 22:30

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Henry Onyekuru için Monaco'dan flaş bir açıklama geldi.

Onyekuru ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Monaco ile kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusundaki görüşmeleri devam ediyor.

Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac, "Onyekuru'nun durumu hakkında bilgi verir misiniz?' sorusunu "Onyekuru yarın Nijerya'dan dönüyor. Durumunda bir değişiklik yok. Önümüzdeki iki hafta içinde neler olacağını göreceğiz." şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı

Nijeryalı yıldız, yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.