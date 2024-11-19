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Spor

Monaco'nun yeni koçu Vassilis Spanoulis

Oyunculuk kariyerinde 3 kez THY Avrupa Ligi'ni kazanan Vassilis Spanoulis koç olarak geri dönüyor. 42 yaşındaki çalıştırıcı Monaco'nun başına geçmeye hazırlanıyor.

19 Kasım 2024 Salı 17:33 - Güncelleme:
Monaco'nun yeni koçu Vassilis Spanoulis
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Avrupa basketbolunun efsane isimlerinden Vassilis Spanoulis, THY EuroLeague ekiplerinden Monaco'nun başına geçiyor.

Meridian Sport'un haberine göre Sasa Obradovic'i görevden alan Monaco, takımın direksiyonunu Spanoulis'e emanet edecek.

6-4'lük derecesiyle EuroLeague'de yedinci sırada yer alan Monaco, Fransa Ligi'nde ise 5-3'lük derecesiyle lider Cholet'nin iki maç arkasında bulunuyor.

Oyunculuk kariyerinde üç kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Spanoulis, turnuvadaki koçluk kariyerine ise Monaco ile başlayacak.

Spanoulis, aynı zamanda 2024 Olimpiyat Oyunlarında Yunanistan Milli takımının da koçluğunu yaptı ve çeyrek final deneyimi yaşadı.

  • Vassilis Spanoulis
  • THY Avrupa Ligi
  • Monaco

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