Monaco’ya Dorukhan vetosu

BEŞİKTAŞ’IN geçen sezon yaptığı müthiş çıkışla A Milli Takım’a kadar yükselen yıldızı Dorukhan Toköz’ün Monaco’nun teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. Fransız kulübü, 23 yaşındaki futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalıp 10 milyon euro teklif etmiş, yönetim ise 15 milyon eurodan aşağıya inmeyeceğini ilan etmişti. İki kulüp arasında uzun süre devam eden pazarlıklara Dorukhan, “Ben Beşiktaş’tan şampiyonluk yaşamadan gitmek istemiyorum” diyerek noktayı koydu. Milli oyuncunun Monaco’yu vetosu sonrası satışının bir başka bahara kaldığı ifade edildi.