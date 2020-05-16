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Spor

Mönchengladbach 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 3-1'lik net skorla geçti.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 22:49
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Koronavirüs salgını sonrasında geri dönen Bundesliga'nın 26. haftasında Mönchengladbach deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Commerzbank Arena'da oynanan mücadelede ilk yarıyı 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlayan Mönchengladbach, ikinci yarıda da farkı korudu ve maç 3-1 sona erdi.

Mönchengladbach, 1. dakikada Alassane Plea ve 7. dakikada Marcus Thuram ile bulduğu gollerle hızlı bir başlangıç yaptı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan deplasman ekibi Mönchengladbach, 73. dakikada Rami Bensebaini'nin attı penaltı golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Ev sahibi ekipten Andre Silva, 81. dakikada takımının ilk ve tek gol attı ve farkı 2'ye indirdi.

Zirve yolunda önemli bir galibiyet alan Mönchengladbach, bu sonucun ardından 52 puanla ile 3. sıraya yükselirken, Eintracht Frankfurt, 28 puanla 13. sırada kendine yer buldu.

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