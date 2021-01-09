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Spor

Mönchengladbach'tan Bayern Münih karşısında tarihi galibiyet

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaştı. Bayern, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada maçı 3-2 kaybetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:46 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 00:46
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Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 15. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach'a konuk oldu.

Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı Mönchengladbach, güçlü rakibi önünde 2 farklı yenik duruma düşmesine rağmen kazanarak üç puanı aldı.

Maça etkili başlayan Bayern Münih, 20. dakikada penaltıdan Lewandowski ve 26. dakikada Goretzka ile iki farkı öne geçti. Dakikalar 35'i gösterdiğinde ise Gladbach'ın Hofmann ile yanıtı geldi. Devre bitmeden 45. dakikada Hofmann bir kez daha ağları bularak ilk yarının skorunu 2-2 olarak tayin etti.

İkinci yarıya da aynı hızla başlayan Mönchengladbach, 49. dakikada bu kez Hofmann'ın asistinde Neuhaus'un golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda Bayern Münih topa daha fazla sahip olup tempoyu yükseltmeye çalışsa da aradığı golü bulamadı ve sürpriz bir yenilgi aldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 33 puanda kaldı, Mönchengladbach ise 24 puana yükseldi.

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