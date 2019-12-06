Monchi bu kez Beşiktaş'ın yıldızını almaya geliyor

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Yaz ayı transfer döneminde Ever Banega’yı bırakmadığı gibi Galatasaray’ın orta sahadaki kalbi olan Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla, bu sefer de Elneny’nin peşine düştü.

BEŞİKTAŞ SATIN ALMA OPSİYONUNU KULLANAMAZ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Orta sahada Oliver Torres, Banega, Fernando, Gudelj, Jordan Joan gibi alternatifleri olmasına rağmen o bölgeye transfer yapmak için kolları sıvayan Monchi’nin Barcelona’dan ayrılmayı kafasına koyan Ivan Rakitic ve Elneny’le ilgilendiği ortaya çıkarken, İspanyol devinin siyah beyazlı yöneticilerin Mısırlı yıldızın sözleşmesine koyduğu ’18 milyon euro’ya satın alma’ opsiyonunu kullanamayacağını hesaba katarak oyuncuya talip olduğu belirtildi.

ELNENY BEŞİKTAŞ'TAN 1,5 MİLYON EURO ALIYOR

Beşiktaş’a transfer olduğu ilk haftalarda uyum problemleri yaşayan, fakat şimdilerde ise kalitesini sahaya yansıttığı açıkla görülen Elneny Abdullah Avcı’nın en fazla güvendiği oyuncuların başında gelirken, milli futbolcunun Atiba’yla uyumu camiayı bir hayli memnun etmiş durumda.