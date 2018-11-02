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Monchi: Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz

'Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Cengiz Ünder Roma'da kalacak.' Bu açıklama Roma Sportif Direktörü Monchi'den geldi.

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Roma, ortaya koyduğu oyunla devlerin transfer listesine giren milli futbolcu Cengiz Ünder'i göndermemekte kararlı.

Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalya basınında yer alan açıklamasında transfer tekliflerine kapıları kapattı.

Monchi, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.

Cengiz’i transfer etmek isteyen kulüpler arasında, Arsenal, Barcelona, Monaco, Manchester City ve Tottenham bulunuyor.

İngiliz ekibi Tottenham daha önce Cengiz Ünder için Roma'ya 58 milyon Avro teklif verdiğini açıklamıştı.

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