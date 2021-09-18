Montella: Biraz daha gol atabilirdik

DHA 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:14 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 22:14

Süper Lig'in 5'inci haftasında Adana Demirspor sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Takımın sahadaki performansını çok beğendiğini söyleyerek, "Takımımız ilk 40 dakikada müthiş bir performans gösterdi. İlk yarının son dakikalarında takım biraz dağıldı. 2'nci yarı gol yedik ancak takımımızın duruşu ve oynadığı topu çok iyiydi. Biz o kadar gol kaçırdık ki biraz daha gol atabilirdik. O golleri atmamız gerekiyordu. Rakibimizi attıkları gol için tebrik ediyoruz" dedi.