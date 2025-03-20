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Spor

Montella: Herkese şans gelecek şekilde planlama yapıyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile oynanacak maç öncesi konuştu.

Haber Merkezi20 Mart 2025 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Montella: Herkese şans gelecek şekilde planlama yapıyoruz
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Montella, "İlk stratejimiz kendi oyunumuzu empoze etmek rakibimize karşı. Uzun yıllardır birlikte oynuyorlar ve takım halinde ne yapmak istediklerini biliyorlar. Yüksek seviyede oynamaya alışkın bir takımlar. Biz de bu maçta hak ettiğimizi göstermek istiyoruz. O seviyelere geldiğimizi göstermek istiyoruz." dedi.

İtalyan teknik adam, savunmada Samet Akaydin'a forma vermesi ve Yusuf Akçiçek'i oynatmamasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Nedenlerden birisi iki tane sol ayaklı stoperle oynamak olmaz. Yusuf da ilk kez bizimle. Çok büyük bir geleceği olduğuna inanıyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcu. Bizimle ilk kez bir arada ama hiç U21'de de oynamadı. Futbolda adım adım gitmek lazım. Adım adım ilerlemeyi, süreci birlikte yürütmemiz gerekiyor." diye yanıt verdi.

Montella, son olarak, "Futbol oynamayı alışık olan oyuncuları düşünmemiz gerekiyor. Sadece 3 büyüklerde değil, garanti veren futbolculardan yana da olmamız gerekiyor. Herkese şans gelecek şekilde planlama yapıyoruz. Bu kadroda herkese güveniyoruz. Şu anda bu maçta da böyle bir kurgu var." sözlerini sarf etti.

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