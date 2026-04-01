  • Montella, tarihi başarı sonrası konuştu: İnanılmaz gururluyum
Spor

Montella, tarihi başarı sonrası konuştu: İnanılmaz gururluyum

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası biletinin ardından duyguların zirvesinde olduğunu söyledi. İtalyan çalıştırıcı, başarının tüm takıma ait olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ1 Nisan 2026 Çarşamba 01:03
A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova'yı 1-0'la geçerek Dünya Kupası bileti aldığımız maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Montella, "Duygu anlamında zirveyi yaşıyorum! Sanırım hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk teknik adam oldum. İnanılmaz gururluyum. Maçtan önce çocuklara da söyledim, onlar ellerinden gelen her şeyi yaptı. Gidemezsek bile tüm sorumluluk bana ait olacaktı. Onlar her şeyi başardı. Şimdi birlikte güzel bir yolda devam edeceğiz" dedi.

Başarılı teknik adam, "Bu mesleği yapan herkes Dünya Kupası'nı her zaman arzular. Tüm ekiple bunu konuştuk. Hayallerimize kavuştuk, mutluyuz. İnanılmaz bir duygu, kelimelerle tarifi yok. Bu meslekte Dünya Kupası zirve. Onu paylaşmak, yaşamak harika olacak. Tüm çalışanlar, yönetim... Herkes inanılmaz katkıda bulundu. Herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'un göbeğinde İBB'den tehlikeli yıkım: 5 katlı bina yerle bir oldu, çevre binalar zarar gördü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
