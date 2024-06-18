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Spor

Montella: Umarım zemin yağmura dayanır

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te gruptaki ilk maçta karşılaşacağımız Gürcistan maçı öncesi konuştu. Karşılaşma öncesi oldukça kuvvetli bir yağış olduğuna değinen Montella, 'Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız.' ifadelerini kullandı.

18 Haziran 2024 Salı 18:14 - Güncelleme:
Montella: Umarım zemin yağmura dayanır
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A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te ilk maçımız olan Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Vincenzo Montella, "Maalesef çok büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız.' dedi.

Fazla yağmur yağmasına değinen Montella, "Umuyorum ki zemin bu yağmura dayanır ve oyun oynamamıza izin verir. Bu maçın ertelenmesini istemem. Taraftarlarımız umarım bize ekstra güç olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Montella son olarak, "Hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Biraz kestirelemez bir hal alıyoruz Arda ile, öngörülemez bir oyuncu. Umarım her şey gönlümüze göre gider." şeklinde konuştu.

  • Vincenzo Montella
  • EURO 2024
  • Gürcistan Maçı

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