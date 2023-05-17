Montella'dan Beşiktaş maçı açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İtalyan teknik adam, ligde gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine şu cevabı verdi;

"Hazırlanması gereken, maçların en güzellerinden bir tanesine hazırlanacağız. Belki rakibimiz bugün oynamadı, dinlendi. Belki biz uykusuz kalacağız ama bu tür maçlara hazırlanmak çok önemli. Bazen sizden bir şeyler alsa da, iyi bir teste çıkmamız gereken bir maç olduğunu biliyoruz. Ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan takıma karşı oynayacağız. Bizim için çok güzel bir maç olacak. Biz bu teste hazırlıklı bir şekilde geleceğiz"