6 Aralık 2025 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1447
Montella'dan Dünya Kupası mesajı! ''Hedefimiz play-off'u geçmek''

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakiplerinin belli olmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. Montella, tüm planların mart ayında oynanacak play-off müsabakalarına göre yapıldığını söyledi.

6 Aralık 2025 Cumartesi
Montella'dan Dünya Kupası mesajı! ''Hedefimiz play-off'u geçmek''
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimine ilişkin, "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz" dedi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye, mart ayındaki play-off'ları geçmesi halinde turnuvada D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, kurayı beğendiğini dile getiren Montella, "Odağımız mart ayında oynayacağımız play-off maçları. Dünya Kupası'na 24 yıldır katılamıyoruz ve şimdi gerçekten çok yakınız. Mart ayında en önemli adımları atacağız. Hayalimiz tüm halkımızla aynı, uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda yer almak istiyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

