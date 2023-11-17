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Spor

Montella'dan EURO 2024, Arda Güler ve Almanya açıklamaları

A Milli Takım Direktörü Vincenzo Montella, Almanya karşılaşması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamalarda, EURO 2024, Arda Güler ve Almanya konularına değindi.

17 Kasım 2023 Cuma 19:27 - Güncelleme:
Montella'dan EURO 2024, Arda Güler ve Almanya açıklamaları
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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya ile oynanacak hazırlık maçının öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

VINCENZO MONTELLA'DAN AÇIKLAMALAR

'DOĞRU KARIŞIMLA 11'İ BELİRLEYECEĞİZ'

"Her şey yolunda. Biraz soğuk sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz."

'KENDİSİ BU DURUMDAN MUTSUZ'

Diri bir Arda'yı görebilecek miyiz?

'İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor.'

'GÜZEL BİR TEST OLACAK'

'Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma.'

'KENDİ EVİMİZ GİBİ'

'Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.'

'DİĞERLERİNE GÖRE ÇOK YÖNLÜ'

"Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım."

'HERKES 11'DE OYNAYACAK KAPASİTEDE'

"Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz."

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