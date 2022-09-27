Montella'dan itiraf! ''Bizden daha donanımlı takımlar var''

Adana Demirspor'un başarılı teknik adamı Vincenzo Montella, La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Montella yaptığı açıklamada, Süper Lig'den övgüyle bahsetti.



İtalyan teknik adam konuşmasında, Türk insanının futbola olan tutkusuna dair de önemli ifadeler kullandı.



Bununla beraber Montella, büyük takımlarla rekabet etmesinin kendisini motive ettiğini sözlerine ekledi.

İşte Vincenzo Montella'nın röportajından önemli kesitler...

"Adana Demirspor'da olmaktan memnunum ve daha iyisini yapmak için motiveyim. Daha da büyüyebiliriz. Bizden daha donanımlı takımlar var ama bu beni teşvik ediyor. Eşit olmadığımızı göstermek benim için önemli.

"SÜPER LİG KOLAY DEĞİL"

"Her üklenin alışkanlıkları ve gelenekleri var, bu kolay bir lig değil. Kanıt olarak, Başakşehir - Fiorentina maçını gösterebiliriz. Fiorentina'yı 3-0 mağlup ettiler. Buraya dinlenmeye gelmiyorsunuz. Stadyumlar dolu ve halk, futbola çok tutkulu. Kaybettiğinizde tepki görebiliyorsunuz."



KARİYERİ

Montella, daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan ve Roma gibi dev takımları da çalıştırmıştı.

Montella yönetimindeki Adana Demirspor, bu sezon toplamda 7 maça çıkarken 5 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet yaşadı.