İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2024 Cumartesi / 16 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''İlk düşman ben oluyorum''
Spor

Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''İlk düşman ben oluyorum''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 yenildiğimiz Portekiz maçının ardından konuştu. Montella, 'Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum' dedi.

22 Haziran 2024 Cumartesi 21:31 - Güncelleme:
Montella'dan maç sonu çarpıcı açıklamalar! ''İlk düşman ben oluyorum''
ABONE OL

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"FENA OYNAMADIK"

"Altay Bayındır ve Samet Akaydın'ın hataları, kadro tercihleri... Kısaca ne söylemek ister?"

Vincenzo Montella: "Maçla alakalı konuşursak daha iyi olur. Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

"TEKNİK ADAM DÜŞMAN OLUR"

"Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum."

ARDA GÜLER, İSMAİL YÜKSEK

"İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır dğeil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.