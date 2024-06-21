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Spor

Montella'dan Portekiz maçına farklı kurgu

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz ile oynanacak maça Gürcistan maçından farklı bir kurgu ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

21 Haziran 2024 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Montella'dan Portekiz maçına farklı kurgu
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A Milli Takım'da Portekiz mücadelesi öncesi teknik direktör Vincenzo Montella, maçı kafasında oynamaya başladı.

Gürcistan karşılaşmasının ilk yarısını yeterli görmeyen İtalyan hoca, Portekiz'e karşı farklılıklar ortaya çıkarma peşinde. Montella, Barış Alper Yılmaz'ı bu kez santrfor değil sağ kanatta görevlendirip Arda Güler'i de ortada oynatacak.

Montella zorlu maçta Kenan Yıldız, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz isimlerini hücum hattına şimdiden yazdı. İtalyan teknik adam, en uçta ise kime forma vereceğini belirleyecek.

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