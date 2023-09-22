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Spor

Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni teknik direktör Vincenzo Montella'nın ekibi için düşündüğü Türk antrenörü belirledi. İşte detaylar...

Fanatik22 Eylül 2023 Cuma 13:06 - Güncelleme:
Montella'nın yanına düşünülen Türk yardımcı!
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A Milli Takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'nın ekibinde yer alacak isimler belli oldu.

Resmen açıklanmamış olsa da Daniele Russo'nun yardımcı antrenör, Massimo Crivellero'nun maç analisti, Pierpaolo Polino'nun atletik antrenör olarak A Milli Takımda görev almaları bekleniyor.

TFF, TÜRK HEDEFİNİ BELİRLEDİ!

Milli Takım'da teknik heyete yerli bir isim veya isimlerin getirilmesi bekleniyor. Ay-Yıldızlılar'da Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile yollar ayrıldı. A Milliler'in başına geçen İtalyan Vincenzo Montella'nın yanına Türk bir yardımcı arayan TFF yönetiminin hedefindeki ilk ismin, uzun yıllar Galatasaray bünyesinde hocalık yapan ve şu an İtalya'da Roma'nın U18 Takımı'nın çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş olduğu öğrenildi.

ANLAŞMA YAKIN!

33 yaşındaki genç çalıştırıcı, Roma U18'in başında görev yapıyor. Kısa sürede başarılı çalıştırıcıyla ve Roma ile temasa geçilip, anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Bu arada 33 yaşındaki Pro Lisans sahibi deneyimli çalıştırıcı, İtalyancanın yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca biliyor.

  • a milli futbol takımı
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