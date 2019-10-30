Galatasaray'da son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olan Younes Belhanda için eski kulübü Montpellier'den sürpriz bir transfer açıklaması geldi. Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, şampiyon oldukları sezonu anlatırken Belhanda mesajı verdi.

"BELHANDA'YI YİNE İSTERİZ"

Galatasaray forması giyen Younes Belhanda, 2011 yılında Montpellier ile Fransa Lig 1 şampiyonluğu yaşamıştı. Şampiyonluk yaşanılan sezon Lig 1'de çıktığı 28 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen Younes Belhanda'ya eski kulübü kapılarını açtı.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Montpellier Başkanı Laurent Nicollin, "Kapılarımız bizi şampiyon yapan oyunculara açık. Younes Belhanda da bunlardan biri. Onlar bizim şampiyon kadromuzun bir parçalarıydılar. Onları kadroya nasıl geri katabiliriz bilmiyorum. 3-4 yıl içerisinde bunu yapabileceğimizi umuyorum." dedi.

Younes Belhanda, şampiyonluk yaşanılan sezondan 2 yıl sonra 10 milyon euro bedelle Dinamo Kiev'e transfer olmuştu.

(Sporx)