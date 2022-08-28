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Spor

Montpeiller deplasmanda 7 golle kazandı

Montpeiller, Fransa Ligue 1'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Brest'i 7-0 mağlup etti.

28 Ağustos 2022 Pazar 18:03 - Güncelleme:
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Ligue 1'in 4. haftasında Montpellier, deplasmanda Brest ile karşı karşıya geldi. Stade Francis-Le Ble'de oynanan mücadeleyi Montpellier 7-0 kazandı.

Turuncu-mavililerin golleri 6. dakikada Faitout Maouassa, 10. ve 31. dakikalarda Elye Wahi, 11. dakikada Wahbi Khazri, 25. dakikada Nicolas Cozza ve 64 ile 84. dakikalarda Valere Germain'den geldi. BREST, 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Brest takımında Pierre Lees-Melou, karşılaşmanın 50. dakikada gördüğü kırmızı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

2 HAFTA SONRA GALİBİYET

Son 2 haftadır mağlup olan Montpellier, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Brest ise 4 puanda kaldı.

Gelecek hafta Montpellier, Ajaccio'yu konuk edecek. Brest ise deplasmanda Rennes ile karşılaşacak.

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