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Spor

Montpellier, Boubakar Kouyate transferini bitiriyor

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Boubakar Kouyate'nin yeni adresi belli oldu.

17 Ocak 2023 Salı 21:07 - Güncelleme:
Montpellier, Boubakar Kouyate transferini bitiriyor
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Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Boubakar Kouyate'nin yeni adresi netlik kazanıyor.

L'Equipe'de yer alan habere göre; Montpellier, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan oyuncu için kulübü Metz ile anlaştı.

BONSERVİS ÜCRETİ!

Habere göre, Montpellier bu transfer için Metz kulübüne 5 ila 6 milyon Euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

Daha önce Beşiktaş ile birlikte, Augsburg'un da oyuncuyla ilgilendiği biliniyordu.

Mali Milli Takımı'nın da formasını giyen ve Metz ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Kouyate'nin güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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