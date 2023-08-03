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Spor

Montrezl Harrell'ın dizinde iki yırtık tespit edildi

Philadelphia 76ers, tecrübeli pivot Montrezl Harrell'ın yakın zamanda yaptığı antrenmanların ardından şişen sağ dizine çekilen MR'da, hem ön çapraz bağlarında, hem de iç menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

3 Ağustos 2023 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Montrezl Harrell'ın dizinde iki yırtık tespit edildi
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Philadelphia 76ers, tecrübeli pivot Montrezl Harrell'ın yakın zamanda yaptığı antrenmanların ardından şişen sağ dizine çekilen MR'da, hem ön çapraz bağlarında, hem de iç menisküsünde yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz sezon 76ers formasıyla 57 maçta 5,6 sayı ve 2,8 ribaund ortalamaları tutturan 29 yaşındaki oyuncu, ligdeki çaylak sezonundan bu yana en düşük rakamlarını kaydetmiş ve bu performansıyla Joel Embiid'in yedeği rolünü Paul Reed'e kaptırmıştı.

76ers, geçtiğimiz ay Harrell ile tek yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

  • Philadelphia 76ers
  • Montrezl Harrell

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