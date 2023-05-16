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Spor

Monty Williams'ın talipleri artıyor

Phoenix Suns'ın eski başantrenörü Monty Williams'a Milwaukee Bucks, Detroit Pistons ve Toronto Raptors talip oldu.

16 Mayıs 2023 Salı 14:06 - Güncelleme:
Monty Williams'ın talipleri artıyor
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Milwaukee Bucks, Detroit Pistons ve Toronto Raptors ekiplerinin, Phoenix Suns'ın eski başantrenörü Monty Williams ile ilgilendiği iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, geçtiğimiz Cumartesi Suns ile yollarını ayıran Williams'in Phoenix'le olan kontratında 21 milyon doları kaldığını ve ailesiyle vakit geçirmeye odaklandığını söyledi.

Bucks, geçtiğimiz günlerde Miami Heat'e ilk turda veda ettikten sonra Mike Budenholzer'ın işine son vermişti. Milwaukee'ye 2021

şampiyonluğunda koçluk yapmış olan Budenholzer, Williams'in Suns takımını NBA Finallerinde altı maçta mağlup etmişti.

Dwane Casey, Pistons'ta görev aldığı son beş sezonun dördünde takımını playofflara taşıyamaması sonrası, koçluğu bırakıp takım yönetiminde rol alması üzerine karşılıklı olarak anlaşmışlardı.

Toronto ise, play-in turnuvasında elendikten sonra Nick Nurse'ü görevden almıştı. Charania'nın Suns'ın aradığı şeye uyduğunu bildirdiği Nurse, 2019'da Raptors ile bir şampiyonluk kazanmıştı.

Williams, Suns ile 194-115'lik (.628 galibiyet yüzdesi) bir normal sezon serisi yakalamış ve 2021-22 sezonunda Yılın Koçu ödülünü evine götürmüştü.

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