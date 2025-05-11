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Spor

Monza deplasmanda galip

Serie A'nın 36. haftasında Monza deplasmanda konuk olduğu Udinese'ye 2-1'lik skorla mağlup etti.

HABER MERKEZİ11 Mayıs 2025 Pazar 16:37 - Güncelleme:
Monza deplasmanda galip
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Serie A'nın 36. hafta maçında Monza, Udinese'ye konuk oldu.

Bluenergy Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Monza'ya galibiyeti getiren golleri dakika 52'de Gianluca Caprari ile 90. dakikada Keita Balde kaydetti. Udinese'nin tek golünü ise dakika 75'te Lorenzo Lucca attı.

Bu galibiyetin ardından Monza ligde 15 maç sonra galip geldi.

Bu sonucun ardından ligin son sırada konumlanan takımı Monza puanını 18 yaptı. Udinese, 44 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Monza, Empoli'yi konuk edecek. Udinese, juventus deplasmanına gidecek.

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