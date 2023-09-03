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Spor

Morelos adım adım Santos'a

Fenerbahçe'ye imza için İstanbul'a gelen ancak transferi iptal olan Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos, Santos'a transferi için Brezilya'ya gitti.

3 Eylül 2023 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Morelos adım adım Santos'a
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Fenerbahçe'ye imza için İstanbul'a gelen ancak Batshuayi'nin transferinin iptal olması sonucu Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oluyor.

Kolombiyalı golcü Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'a transferi için Brezilya'ya gitti.

27 yaşındaki golcü ismin transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Morelos, Santos ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

RANGERS PERFORMANSI

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Morelos, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergilemişti.

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