Morelos yine göz kırptı! 'Transfer olmak istiyorum'

Fenerbahçe'nin gelecek sezon forvet adayları arasında gösterilen Rangers'ın golcüsü Alfredo Morelos, transferle ilgili konuştu ve kendisine çok talip olduğunu kaydederken, büyük bir lige gitmek istediğini vurguladı.

Henüz resmi bir teklif almadığını vurgulayan Kolombiyalı golcü, "Ayrılığımla ilgili birçok spekülasyon var ancak henüz net bir şey yok. Birçok takımın ilgilendiğini biliyorum, resmi bir teklif geldiğinde bunu açıklarım. Şu anda Rangers'a odaklandım. İyi bir sezon geçirdim ve birçok kulübün beni istemesi de doğru yolda olduğumu gösteriyor. Rekabetin daha çok olduğu, daha iyi bir ligde oynamanın hayalini kuruyorum. İspanya La Liga ve Premier Lig'i iziliyorum. Fransa ve İtalya'da da ligler büyük ve oldukça mücadeleci" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON EURO İSTİYORLAR

2017 yılında Helsinki'den İskoç ekibine 1 milyon 200 bin euroya transfer olan 22 yaşındaki oyununun 2023'e kadar sözleşmesi bulunurken, İskoç ekibinin yaklaşık 10 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ettiği kaydediliyor.

22 yaşındaki golcü, bu sezon Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Rangers'ta 47 maçta 29 gol ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)