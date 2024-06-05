Morgan De Sanctis'ten Beşiktaş'a kötü haber

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın diğer yandan sportif direktörlük pozisyonu için Morgan De Sanctis ile görüştüğü ifade ediliyordu.

MORGAN DE SANCTIS İLE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio'nun geçtiği habere göre Beşiktaş ile Morgan De Sanctis arasındaki müzakereler sonlandı. Haberde birkaç gündür süren pazarlıklardan sonuç alınamadığı ve Morgan De Sanctis'in Türkiye'ye dönmeyeceği belirtildi.

Morgan De Sanctis 2008-09 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

SON OLARAK SALERNITANA'DA GÖREV ALMIŞTI

İtalyan kaleci futbolu bıraktıktan sonra Roma'da takım menajeri ve takım müdürü görevleriyle, Salernitana'da sportif direktörlük görevini üstlenmişti.

47 yaşındaki Morgan De Sanctis, 22 Aralık 2023 tarihinden beri boşta.