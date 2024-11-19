İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2024 Salı / 18 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4901
  • EURO
    36,565
  • ALTIN
    2917.99
  • BIST100
    9232.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Morutan müjdesi! Geri dönüyor

Galatasaray'dan Pisa'ya transfer olan Olimpiu Morutan, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 25 yaşındaki futbolcunun Aralık ayında ya da Ocak ayının başında oynayabilecek duruma geleceğini duyurdu.

19 Kasım 2024 Salı 22:44 - Güncelleme:
Morutan müjdesi! Geri dönüyor
ABONE OL

Galatasaray'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya transfer olan Olimpiu Morutan, uzun bir aranın ardından sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Morutan'ın uzun süren sakatlığı sonrası Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında forma giyecek duruma geleceği belirtildi.

NİSAN AYINDAN BU YANA YOK

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Rumen futbolcu, Nisan ayında Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynanan maçta aşil tendonu sakatlığı yaşamıştı. Aşil tendonu kopan Morutan, nisan ayından bu yana sahalardan uzak kaldı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralandığı Ankaragücü'nde sakatlanana kadar 35 maçta 5 gol, 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.