Morutan, Süper Lig'de kalıyor!

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre; Morutan, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaşma sağladı.

Oyuncu için birçok tekliflerin geldiği belirtilirken, sarı kırmızılı yönetimin henüz kararını vermediği kaydedildi.

PISA DA İSTİYOR!

Rumen kanat ile Serie B ekibi Pisa'nın da ilgilendiği aktarılırken, iki takım arasında bir tercih yapılacağı ifade edildi.

Son kararın verilmesinin ardından oyuncu Galatasaray'dan kiralık olarak ayrılacak.

PISA PERFORMANSI

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.