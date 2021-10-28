Morutan transferinde şaşırtan detay! Galatasaray henüz ödeme yapmadı

Star.com.tr 28 Ekim 2021 Perşembe 16:56 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 17:01

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'nın FCSB takımından kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ın transferi Rumen basınında konuşulmaya devam ediyor. ProSport'un haberine göre; Morutan'ın transfer kontratında şaşırtan detaylar var.

MORUTAN İÇİN GELEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

FCSB Başkanı Gigi Becali, çok paraya satmayı hayal ettiği Rumen futbolcu için Arap kulüplerinden gelen 10 milyon euroluk teklifi yeterli bulmadı ve 15 milyon euro talep etti. Ancak bu fiyatı yüksek bulan Araplar transferden çekildi.

3,5 MİLYON EUROYA GALATASARAY'A SATTI

Becali'nin inatçılığının FCSB'ye çok pahalıya mal olduğunun belirtildiği haberde, Rumen futbol adamının Morutan'ı 3,5 milyon euroya Galatasaray'a sattığını ve sözleşme şartları gereği bu transferden şu ana kadar 1 euro bile gelir kazanamadığı vurgulandı.

İŞTE TAKSİT TAKSİT ÖDEMELER VE TARİHLERİ

Star.com.tr'nin Rumen basınından derlediği habere göre; FCSB, Morutan için elde edeceği bonservis bedelini sarı kırmızılı takımdan 4 taksitte tahsil edecek. Rumen futbolcu için ödenecek transfer taksitlerinin tarihleri de ortaya çıktı. Taksit tarihleri ve ödenecek miktarlar şöyle:

1. taksit: 700 bin euro (10 Kasım 2021)

2. taksit: 750 bin euro (10 Mart 2022)

3. taksit: 900 bin euro (10 Eylül 2022)

4. taksit: 1 milyon 150 bin euro (10 Ocak 2023)

BONUSLAR DA VAR

Sözleşmede ayrıca bonuslar da olduğu ve Morutan'ın Galatasaray'da belirli hedefleri yerine getirmesi halinde bu maddelerin de devreye gireceği ifade edildi.

YÜZDE 9'LUK KRİZ!

Morutan'ın eski takımı FC Botoşani de transferden yüzde 9'luk bir gelir elde edecek. Rumen futbolcunun FCSB'ye transferi sırasında yapılan sözleşme gereği yüzde 9'luk payının peşine düşen Botoşani, Gigi Becali ile anlaşamamış ve konuyu Uyuşmazlık Çözüm Komisyonu'na taşımıştı. Becali, Galatasaray'dan parayı taksitle aldığı için Botoşani'nin payını da taksitle vermek istiyor. İki kulüp arasındaki anlaşmazlıkla ilgili duruşma önümüzdeki çarşamba günü gerçekleştirilecek.