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Spor

Morutan'a İtalya'dan sürpriz talip!

İtalyan ekibi Palermo'nun, Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan ile ilgilendiği öne sürüldü.

4 Ağustos 2023 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Morutan'a İtalya'dan sürpriz talip!
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İtalya Serie B ekiplerinden Palermo, Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

PALERMO'NUN MORUTAN DÜŞÜNCESİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Palermo'nun hücum hattına yeni takviyeler yapmak istediği belirtildi.

İtalyan ekibinin, birden fazla oyuncu profili üzerinde araştırmalar yaptığı ve bu isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Olimpiu Morutan olduğu aktarıldı.

TEMASLAR BAŞLAYABİLİR

Palermo'nun, Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'la temaslara kısa süre içerisinde başlayabileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZON İTALYA'DAYDI

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu başka bir İtalyan temsilcisi Pisa'da kiralık olarak geçirmişti. Morutan, Pisa'da 36 maçta 6 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın 2021 yazında kadrosuna kattığı Morutan'ın sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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