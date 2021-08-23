23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:16 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:24

Galatasaray, Romanya'nın FCSB takımının 10 numarası Olimpiu Morutan'ı transfer etti. Rumen kulübünün başkanı Gigi Becali transferin gerçekleştiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp Morutan'ın bonservisi için 4,2 milyon euro peşin ödeme yapacak. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalırsa 1,5 milyon euro da bonus ödeyecek.

Başkan Becali'nin Morutan transferi için Rumen basınına yaptığı açıklama şöyle:

"Evet, Morutan'ı Galatasaray'a sattım. Toplam tutar 5,7 milyon euro. Şimdi kendisi için 4,2 milyon euro ödenecek. Galatasaray Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa 1,5 milyon euro daha ödeyecek. Ancak Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek ve toplamda 5,7 milyon euro kazanacağız. Bu transferden memnun oldum"

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon FCSB takımıyla 36 maça çıkmış ve 8 gol atıp, 15 de asist yapmıştı. Morutan bu sezon ise 7 maçta 1 asist yaptı.