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Spor

''Morutan'ın transferi için Galatasaray'la anlaştık''

Romanya'nın FCSB Kulübü Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Morutan'ın transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:26
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Galatasaray, Romanya'nın FCSB Kulübü'nün genç futbolcusu Olimpiu Morutan için anlaşmaya vardı. Rumen kulübünün başkanı Gigi Becali "Galatasaray'la anlaşmaya vardık. Transfer kısa sürede sonuçlanacak" açıklaması ile transferi duyurdu.

AS Romanya'ya konuşan Gigi Becali, transferin bittiğini söyledi. Becali, "Morutan için Galatasaray'la anlaştık. Transfer kısa süre içinde sonuçlanacak. Avrupa'dan elendik ve onu satacağım" dedi! 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray'a transferi resmi ağızdan doğrulanmış oldu.

Öte yandan Galatasaray'la 5 yıllık anlaşmaya varan Olimpiu Morutan'ın, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

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