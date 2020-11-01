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Spor

Moryke Fofana: Bütün takımlar büyük ama karşımızda Beşiktaş var

Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş'a 1-0'lık skorla mağlup olduğu maç sonrasında Moryke Fofana açıklamalarda bulundu.

01 Kasım 2020 Pazar 22:36 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 22:36
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Yeni Malatyasporlu Moryke Fofana, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Moryke Fofana'nın sözleri:

"Kaybettik ama bundan bir kazanç çıkarmalıyız. Neden kaybettiğimizi bulmalıyız. Uğraştık ama şanssız bir golle geri düştük. Ders çıkarmalı ve üzerine koyarak devam etmeliyiz."

"Sonuçta Beşiktaş'a karşı oynuyoruz. Bütün takımlar büyük ama karşımızda Beşiktaş var. Bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Kaleyi bulmakta zorlandık. Neden kaleyi bulamadığımızı hafta içi çalışarak öğreneceğiz."

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