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Moses, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses: 'Bu kulüp için elimden geleni yapmak istiyorum' - 'Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Ben de buraya gelmek için sabırsızlanıyordum' - Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli: 'Moses'ın, Nijerya Milli Takımı ile Premier Lig'deki performansıyla çok tecrübeli ve kariyerli bir oyuncu olduğunu söylemeliyim'

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Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1,5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, sarı-lacivertli takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
 
Moses, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Buranın tarihini duydum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağımız maç için sabırsızlanıyorum. Bu maç çok önemli. Ben de bu kulüp için elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'den transfer teklifi aldıktan sonra Martin Skrtel ve sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu olan vatandaşı Emmanuel Emenike ile konuştuğunu aktaran 28 yaşındaki hücum oyuncusu, "Kulüp ve ülke hakkında çok iyi şeyler söylediler. Ben de buraya gelmek için sabırsızlanıyordum. Martin Skrtel ile Liverpool'da beraber oynadım. Bana kulübün büyüklüğünü anlattı. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğundan bahsetti. Burada futbolu herkesin ne denli sevdiğini anlattı. Emenike de Fenerbahçe'de çok mutlu olacağımı ve mutlaka gitmem gerektiğini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Fenerbahçe'de 8 numaralı formayı tercih etmesinin özel bir nedeni bulunmadığını dile getiren Moses, "Uğurlu bir rakamım diyebilirim ama herhangi bir sebebi yok. Bundan dolayı 8 numaralı formayı seçtim. Bu formayı giyeceğim ilk maçı da iple çekiyorum. Umarım bana ve kulübe şans getirir diye düşünüyorum. Futbol bir takım oyunu. Kolektif bir oyun. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Umarım takım olarak bir şeyler başarabiliriz." şeklinde konuştu.
 
Sarı-lacivertli taraftarlara kendisine gösterilen destekten dolayı teşekkür eden Moses, "Gerçekten minnettarım ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarını mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Onlara karşı çok büyük bir sevgi besliyorum." diye görüş belirtti.
 
Öte yandan Moses, imza töreninin ardından Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı'nın eşlik ettiği Moses, teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile de tanıştı. Nijeryalı futbolcu, ardından sahada bireysel antrenman gerçekleştirdi.
 
- Comolli: "Moses Fenerbahçe'ye gelmek için çok kararlıydı"
 
Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli, İngiltere'de lig ve kupa şampiyonluğu yaşamış kariyerli bir oyuncuyu transfer ettiklerini belirtti.
 
Moses'i kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduğunu dile getiren Comolli, şunları kaydetti:
 
"Moses, Chelsea'de Premier Lig'in yanı sıra Federasyon Kupası'nda da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Moses'ın, Nijerya Milli Takımı ile Premier Lig'deki performansıyla çok tecrübeli ve kariyerli bir oyuncu olduğunu söylemeliyim. Transfer sürecinde hoşumuza giden bir diğer durum ise Victor Moses'in Fenerbahçe'ye gelmek için çok kararlı ve motive olmasıydı. 'Benim ilk tercihim Fenerbahçe.' ve 'Fenerbahçe'ye transfer olmak benim için harika olacak.' dedikten sonra diğer teklifleri reddetti. Yetenekleri, kararlılığı ve motivasyonuyla, Ersun Yanal'ın, benim ve yönetim kurulumuzun futbol takımımızda oynamasını istediğimiz bir oyuncu." (AA)

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

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