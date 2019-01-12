Moses garanti istedi

FENERBAHÇE, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Chelseali kanat oyuncusu Victor Moses’ın kiralanması konusunda sona yaklaştı. İngiltere Premier Lig ekibi ile Nijerya asıllı oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışan Sarı-Lacivertli yöneticiler, Moses’la yaptıkları son görüşmede bu oyuncunun garanti isteği ile karşılaştı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞECEK

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Moses, Kanarya’ya; “Maaşımın zamanında ödenmesini istiyorum. Bunun bana garantisini verirseniz gelirim” dedi. Bunun üzerine Fener’in bu oyuncuya banka garantisi vermek üzere evrak hazırlattığı önümüzdeki hafta içinde bu garantinin 28 yaşındaki oyuncuya sunulacağı öğrenildi. İngiliz basını da Fener’in bu transferi bitirmek üzere olduğunu yazdı.

ELiS: F.BAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Fenerbahçe’nin listesinde yer alan Honduraslı kanat oyuncusu Alberth Elis, Sarı-Lacivertliler’le pazarlık halinde olduklarını doğruladı. MLS ekiplerinden Houston Dynamo formasını giyen 22 yaşındaki oyuncu geçen sezonun devre arasındaki transferde Montterrey’den 2.2 milyon euroya transfer edilmişti. Elis, MLS’de oynadığı 56 karşılaşmada 21 gole imza atarken, 12 de asist yapmayı başardı.