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Moses'la kanatlanacak

İngiltere Premier Lig ekibi Maviler’de fazla forma şansı bulamayan Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses için Fenerbahçe kiralama teklifinde bulunup beklemeye geçti.

  • StarSpor
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KANARYA transferde ince eleyip sık dokuyor. İngiliz basını Sarı-La ivertliler’in kanatlarını güçlendirmek için harekete geçtiğini, Chelsea’den Victor Moses’i istediğini iddia etti. 28 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe’nin Maviler’e 6 aylık kiralama teklifinde bulunduğu ve Chelsea’nin cevabını beklediği belirtildi.

6 MAÇTA 176 DAKİKA OYNADI

Chelsea’de fazla süre alamayan, bu sezon sadece 6 maçta 176 dakika forma giyen Viktor Moses, orta sahanın sağında ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Sağ ayaklı olan Moses’in Chelsea ile 30 Haziran 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Moses’ı Chelsea, 2012 yılında 11.5 milyon euroya Wigan’dan transfer etmişti. Moses, Liverpool ve West Ham’da da oynadı.

COENTRAO, FENER’E ÖNERİLDİ

Portekiz basını, 2011-15 yılları arasında Real Madrid forması giyen Portekizli sol bek oyuncusu Fabio Coentrao’nun Fenerbahçe’ye önerildiğini yazdı. Halen Portekiz 1. Lig ekibi Rio Ave’de oynayan Coentrao bu sezon çıktığı 12 maçta 3 asist yaptı. Hollanda medyası ise Heracles Almelo’da oynayan 24 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Kristoffer Peterson’un Fenerbahçe tarafından izlendiğini iddia etti.

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