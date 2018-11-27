Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Moskova'daki hava şartları Galatasaray'ın gözünü korkuttu

Moskova'da Galatasaray dondurucu soğukla karşılaştı. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın tahmini olarak eksi 8 derece olması keyifleri kaçırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray’a Moskova’da kar sürprizi.. İstanbul’daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova’ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi. 

Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı. Galatasaray’da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özel  beslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.

Vnukovo Havalimanı’nda sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim’e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova’ya gitti.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Akşener, grup toplantısında ´İYİ Parti´ yerine ´AK Parti´ dedi

Dünyanın en garip yolcuları

Dünyanın en garip yolcuları

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

İstanbulluların beklediği açılışta geri sayım! Çoğu gitti azı kaldı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yerli hava savunma sistemi Korkut-D'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA