Moskova'daki hava şartları Galatasaray'ın gözünü korkuttu

Galatasaray’a Moskova’da kar sürprizi.. İstanbul’daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova’ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi.

Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı. Galatasaray’da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özel beslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.

Vnukovo Havalimanı’nda sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim’e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova’ya gitti.

(Skorer)