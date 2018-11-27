Moskova'daki hava şartları Galatasaray'ın gözünü korkuttu
Moskova'da Galatasaray dondurucu soğukla karşılaştı. Yarın gece maç saatinde sıcaklığın tahmini olarak eksi 8 derece olması keyifleri kaçırdı.
Galatasaray’a Moskova’da kar sürprizi.. İstanbul’daki 16 derece sıcaktan eksi 4 derecedeki Moskova’ya iniş yapan Galatasaray kafilesini soğuk hava kadar yoğun kar yağışı da endişelendirdi.
Yarın gece maç saatinde sıcaklığın eksi 8 derece olması ise keyifleri iyice kaçırdı. Galatasaray’da futbolcuların yarınki maçta sıkıntı yaşamaması için özel beslenme programı hazırlanırken, içlik, vücut ısısını sabit tutacak krem gibi bazı önlemler alındı.
Vnukovo Havalimanı’nda sarı-kırmızılıları az sayıda Türk taraftar karşıladı. Taraftarlar Fatih Terim’e çiçek verdiler. Teknik direktör Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’le kızı Buse de karşılaşmayı izlemek için takımdan 1 gün önce Moskova’ya gitti.
(Skorer)
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