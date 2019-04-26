Mossoro: Her şey hala bize bağlı

Şampiyonluk yarışını yorumlayarak sözlerine başlayan Mossoro, "Şu anda biraz daha zor. Normalin dışında. Zora girdi. Ligin son düzlüğündeyiz. Beşiktaş maçına kadar 12 maçtır kaybetmiyorduk. O maçtan sonra üst üste evimizdeki 2 maçtan 6 puan hedefliyorduk, 1 puan çıkarabildik. İstediğimiz bu değildi." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BİZE BAĞLI"

Galatasaray ile oynayacakları maçın önemine değinen Mossoro, "İstediğimiz gibi olmadı. Direkt rakibimizle oynayacağımız 1 maç var. Her şey bize bağlı. 4 maçımız var. Bu saatten sonra yapmamız gereken kendimize gelmek." dedi.

Başakşehir'in savunma oyuncusu Serdar Taşçı ise, "Maçla ilgili söyleyecek bir şey yok. Şampiyonluğa oynuyoruz ve bu maçı kazanmamız lazımdı. Kendi hatalarımızdan gol yedik. Önümüzdeki 4 maça konsantre olacağız." şeklinde konuştu.