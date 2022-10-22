Mostafa Mohamed bin pişman etti! Büyük kriz patlak verdi

Galatasaray'dan ayrılarak Nantes'e transfer olan Mostafa Mohamed, attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Mostafa Mohamed, şu ana kadar sarı-kırmızılıların yeni transferleri Icardi, Mertens ve Seferovic'in toplam gol sayısından daha fazla gol attı ve asist yaptı.

MOSTAFA MOHAMED, FRANSA'DA KENDİSİNE GELDİ

Geçtiğimiz yaz Nantes, Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i 250 bin euro bedel ve 5.75 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamayan Mostafa Mohamed, yeni takımı Nantes'te kendisine geldi.

MOSTAFA MOHAMED, GALATASARAY'I PİŞMAN ETTİ

Mostafa Mohamed, şu ana kadar Nantes formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 4 gol, 2 asistle takımına katkıda bulundu. Galatasaray'ın yaz aylarında transfer ettiği yeni golcüleri Mauro Icardi, Dries Mertens ve Haris Seferovic ise toplam 1 gol atabildi. Sarı-kırmızılılarda yeni golcüler performanslarıyla adeta hayal kırıklığına uğrattı.

GOL ATAMIYORLAR

Galatasaray'da transferleriyle büyük yankı uyandıran yıldız golcüler gol atmakta büyük güçlük çekiyor. Mauro Icardi ve Dries Mertens şu ana kadar oynadıkları resmi maçlarda ne gol ne de asistle skora etki edebildi. Haris Seferovic ise yalnızca 1 golle takımına katkı sağlayabildi.