Mostafa Mohamed depremi! Biletini kestiler

Galatasaray'ın Mol Fehervar'a 1-0 yenildiği hazırlık maçında Mostafa Mohamed tepki çekti. Başarısız performansıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mol Fehervar'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Mısırlı golcü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 46. dakikada oyundan alındı.
Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Star Gazetesi