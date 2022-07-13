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Spor

Mostafa Mohamed depremi! Biletini kestiler

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Mol Fehervar'a 1-0 yenildiği maça damga vurdu. Karşılaşmada başarısız bir performans sergileyen Mostafa Mohamed'e sarı-kırmızılı taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 22:20 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın Mol Fehervar'a 1-0 yenildiği hazırlık maçında Mostafa Mohamed tepki çekti. Başarısız performansıyla dikkat çeken Mostafa Mohamed'e sosyal medyada tepki yağdı.

MOSTAFA MOHAMED, HÜSRANA UĞRATTI

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mol Fehervar'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, sergilediği kötü performansla eleştirilerin hedefi oldu. Mısırlı golcü, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 46. dakikada oyundan alındı.

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MOSTAFA MOHAMED'İN GALATASARAY KARNESİ

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

İşte Mostafa Mohamed'e gelen tepkilerden bazıları:

Star Gazetesi

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