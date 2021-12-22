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Spor

Mostafa Mohamed: Galatasaray ayağa kalkacak ve eski haline gelecek

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:27
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Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, Adana Demirspor'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mostafa, "Çok üzgünüm. Üzüntümü anlatabilecek durumda değilim. Çok üzüldük bu maç için. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz, uzun vadede şampiyonluk için oynuyoruz. Bu şekilde hazırlanıyoruz ama istemediğimiz bazı şeyler oluyor. Bu maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"DAHA HIRSLI OLMAMIZ LAZIM"

Mısırlı forvet, "Herhangi bir santrfor böyle bir durumda olmak istemez. Bazı fırsatları iyi değerlendiremedik. Demek ki daha iyi çalışmamız lazım. Daha hırslı olmamız lazım. Daha iyi çalışacağım." dedi.

"GALATASARAY BURADA OLMAMALI"

7 maçlık kazanamama serileriyle ilgili gelen soruya, "Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray'ı tekrar olması gereken yere getirmemiz gerek. Galatasaray burada olmamalı Bunu kabullenemiyoruz. Galatasaray ayağa kalkacak ve eski haline gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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