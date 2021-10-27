Mostafa Mohamed Galatasaray'da kaldı

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:47 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:47

Beşiktaş derbisinde kaçırdığı penaltı sonrasında gündem olan Mostafa Mohamed konusunda bomba bir iddia ortaya atıldı.

Mısırlı gazeteci Karim Shehata, katıldığı bir televizyon programında, "Galatasaray yetkilileri, Mostafa Mohamed'le görüşerek sözleşmesindeki satın alma maddesini aktif hale getireceklerini resmen iletti. Aynı zamanda futbolcunun kulübü Zamalek'e de nihai satın alma maddesini etkinleştirmek için mektup gönderildi. Bu konuda bir sıkıntı kalmadı. Mohamed artık tam anlamıyla Galatasaray'ın futbolcusu." dedi.

"ASLA SALAH OLAMAYACAK"

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunuyordu. Futbolcunun bonservisi için Galatasaray'ın en geç Aralık ayında Zamalek'e opsiyonu kullanacağını haber vermesi ve sezon sonuna kadar bu parayı ödemesi gerekiyordu. Karim Shehata'nın iddiasına göre anlaşma tamamlandı.

Bu arada Mısır basınında derbi sonrası Mohamed'e dönük eleştiriler de yer aldı. Yorumcu Shadi Mohamed, "Mohamed teknik olarak tartışılmaz ama profesyonellik konusunda sıkıntıları var. Hiçbir zaman Salah olamaz." açıklamasını yaptı.

"12 DAKİKA KÜFÜRE YETTİ"

Shadi, "Galatasaray, Avrupa'da daha büyük liglere gitmek için güzel bir istasyondu. Ama Mohamed'e bakınca sanki Mısır'a dönmek istiyor gibi duruyor! Çok istiyorsa dönsün" dedi.

Derbide Mohamed'in kaçırdığı penaltı da gündemdeydi. Mısır spor sitelerinde, "Bitime 12 dakika kala girdi ama bu 12 dakika bile küfür yemesine yetti. Kaçırdığı penaltı sonrası sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, Mostafa Mohamed'e büyük tepki gösterdi. Yenilginin sorumlusu olarak onu gösterdiler. Atsaydı en azından berabere kalacaklardı." satırları yer aldı.

PENALTI KIZAĞI

Beşiktaş maçında kazanılan penaltıyı Cicaldau'nun elinden alarak kullanan ve kaçıran Mohamed, Fatih Terim'i çılgına çevirdi. Tecrübeli teknik adamın bu sebeple genç futbolcuyu 1-2 hafta yedek bırakması bekleniyor

RUMEN BASINI: "HOCADAN FIRÇA YEDİ"

Romanya basını, Beşiktaş maçında penaltıyı Mohamed'e bırakan Alex Cicaldau'nun, Fatih Terim'in tepkisiyle karşılaştığını yazdı. "playtech.ro" sitesi, "Alex, penaltıyı kendisi atmalıydı. Bu yüzden hocasından azar yedi." satırlarına imza attı.

GİDİŞAT İYİ DEĞİL

UEFA Avrupa Ligi'nde Moskova'dan lider dönen Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybederek 17 puanda kaldı ve 8. sıraya geriledi. Sarı-Kırmızılı takımın Süper Lig'deki performansı, taraftarlarını endişelendiriyor.

TERİM'İN KABUSU BEŞİKTAŞ

Fatih Terim, Süper Lig'de en çok yenilgiyi Beşiktaş karşısında yaşadı. Terim, hoca olarak ligde Beşiktaş'a karşı 10. kez kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde F.Bahçe ile karşılaştığı maçların ise 9'undan mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZLER GAZİANTEP'TE

Galatasaray, Beşiktaş derbisi sonrasında Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı. Dünkü idmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı.