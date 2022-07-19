Mostafa Mohamed kamptan ayrıldı! ''Şu an ağlamaklıyım''

Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da giden oyuncular da netlik kazanmaya başladı. Dün akşam Mbaye Diagne'nin sözleşmesini karşılıklı fesheden sarı-kırmızılı ekipte bir diğer forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralandı. Mısırlı golcü, transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampından ayrıldı. Takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin konakladığı otelden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. Galatasaray taraftarlarını gerçekten çok özleyeceğim. Evet şu an ağlamaklıyım. 1 yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Nantes'ta da en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Galatasaray'a teşekkür ediyorum. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır" ifadelerini kullandı.

Mostafa Mohamed'i, kamp yapılan otelin önünden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu uğurladı.